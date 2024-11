Qualcuno sarebbe entrato nel suo profilo Facebook e poi la microspia rinvenuta nella sua auto e i pedinamenti: «Si tratta di spionaggio politico»

«Qualcuno mi spia». È la denuncia del consigliere regionale Giuseppe Graziano che ha deciso di rendere pubblica la sua odissea iniziata tre mesi fa quando qualcuno è entrato nel suo profilo Facebook. Poche settimane dopo lo stesso politico ha trovato tracce di una microspia piazzata all’interno della sua vettura. Ma l’episodio più inquietante è successo nei giorni scorsi quando uno sconosciuto lo ha pedinato sulla statale 106. Anche in quest’ultimo caso l’esponente di centro destra si è precipitato in caserma a sporgere denuncia. Sulla matrice lo stesso Graziano, già dirigente del corpo forestale dello stato, sembra non aver dubbi. «Si tratta di spionaggio politico», dice ai microfoni di LaCnews24.