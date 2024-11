La Procura della Repubblica di Crotone ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari a termine di una inchiesta condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza

L'indagine, secondo quanto scritto in un comunicato della Procura e riportato dall’ansa, «si è sviluppata attorno a Domenico Tipaldi ed Emanuele Chiriaco, consulenti del lavoro , indagati per molteplici atti di truffa aggravata ai danni dello Stato, commessi ad Isola Capo Rizzuto e Crotone, mediante la costituzione di false ditte individuali, in realtà mai esistite ed il loro fraudolento utilizzo per la falsa assunzione di lavoratori, truffando così l'Inps, che ha erogato indennità assistenziali per diverse migliaia di euro».

