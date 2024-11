La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza della struttura, che ospita la biblioteca comunale e una sala per eventi e spettacoli. Fondi previsti per 48mila euro

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto dà il via libera ai lavori di ristrutturazione del centro culturale “Ceramidà”, una struttura che negli anni passati ha ospitato numerosi eventi culturali, ma che da qualche tempo vive in uno stato di abbandono. La giunta comunale guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, con una delibera del 9 dicembre scorso, ha infatti approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza.

Per il Ceramidà 48 mila euro

«I fondi previsti per la messa in sicurezza – si legge in una nota dell’ente - sono 48.374,50 euro e rientrano nel bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020, che dispone “investimenti in infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione destinati ai comuni situati nel territorio delle Regioni del Sud Italia”. La cifra spettante al comune di Isola Capo Rizzuto si basa sulle comunicazioni fatte dallo stesso ente, che ha subito aderito al progetto beneficiando di questo contributo, così come riportato nell’allegato 2 della Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre. L’intera somma, come manifestato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale, e considerando che sono fondi destinati a infrastrutture sociali, sarà destinata all’intervento di messa in sicurezza dell’edificio Ceramidà».

Un intervento atteso

«Un intervento – riporta ancora la nota del Comune - atteso da troppi anni che mira a ridare al territorio quello che al momento è l’unico centro di aggregazione, nonché sala culturale riservata a manifestazioni, spettacoli e quant’altro che ha al suo interno anche la biblioteca comunale. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di ridare alla comunità tutto quello che si è perso negli ultimi anni: la ristrutturazione del “Ceramidà” è solo uno dei tanti interventi che aspirano a rivalutare l’intero territorio di Isola Capo Rizzuto».