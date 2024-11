Ammontano a circa 400 mila euro i danni provocati dall’incendio che si è sviluppato ieri sera in una azienda agricola di Isola di Capo Rizzuto, in località Mazzotta. Questa una prima stima effettuata dal titolare, un allevatore del luogo, che nel rogo ha perso anche 4-5 bovini. Le fiamme, in particolare, hanno interessato un capannone di grandi dimensioni dove erano ricoverati gli animali, con balle di fieno, e un'altra struttura più piccola, nella quale erano custoditi mezzi agricoli e attrezzature varie.

L'incendio, di vaste dimensioni, ha impegnato tre squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone, che hanno lavorato tutta la notte. Questa mattina, i pompieri sono ritornati per un ulteriore sopralluogo e per tenere sotto controllo braci rimasti ancora accese. Sul posto erano intervenuti anche i carabinieri della locale tenenza che hanno avviato le indagini, ma al momento non è stato ancora possibile appurare le cause dell’incendio.