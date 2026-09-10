Maxi operazione delle forze dell’ordine: 497 persone e 254 veicoli controllati, due denunce e sanzioni per circa 5mila euro. Riscontrate irregolarità igienico-sanitarie e nell’occupazione del suolo pubblico

Nell’ambito del Piano Nazionale e Transnazionale Focus ‘Ndrangheta, predisposto con ordinanza del Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Crotone, Franca Ferraro ha interessato la città di Isola Capo Rizzuto. L’attività, coordinata da un Funzionario della Polizia di Stato, ha coinvolto personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASP che hanno effettuato controlli in esercizi commerciali, su persone e veicoli lungo le principali arterie stradali.

Nel corso del servizio interforze, personale della Polizia Amministrativa unitamente a personale della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone ha proceduto al controllo di una attività di ristorazione e pizzeria. Nel corso del citato controllo, al termine delle verifiche di specifica competenza, la Capitaneria di Porto ha elevato, a carico del legale rappresentante dell’esercizio commerciale, la sanzione amministrativa per la mancata tracciabilità di circa 130 kg di prodotti ittici (pmr € 2.000,00) ed effettuare il contestuale sequestro della merce.

Personale dell’ASP di Crotone ha emesso prescrizioni ed ordinato la chiusura temporanea delle attività commerciale sino al ripristino delle minime condizioni igienico sanitario e strutturali dell’attività e ha elevato la sanzione amministrativa relativa al mancato aggiornamento della SCIA sanitaria (pmr € 1000,00), la sanzione amministrativa per non aver attuato il piano di autocontrollo basato sui principi HACCP (pmr € 2.000,00), e ha sospeso definitivamente i locali sottostanti al ristorante, ed adibiti a deposito di prodotti di genere alimentare e non alimentare, per la riscontrata mancanza delle condizioni minime igienico sanitarie e strutturali riservandosi di effettuare altre verifiche amministrative sulla SCIA in essere.

Inoltre, nell’ambito del medesimo controllo, il personale della Polizia Amministrativa della Questura di Crotone ha provveduto alla contestazione relativa all’occupazione abusiva del suolo pubblico in eccedenza rispetto a quella indicata in autorizzazione; nello specifico venivano occupati circa 30 mq in più rispetto ai 63 mq autorizzati (pmr € 173,00).

La Polizia Stradale, nell’ambito del servizio, ha effettuato posti di controllo identificando 16 persone, di cui nr. 10 positive in banca dati S.D.I., controllando 13 veicoli ed elevando 2 sanzioni al Codice della Strada.

Per tutta la durata del servizio, personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha effettuato accertamenti su persone e veicoli ed ha controllato il rispetto del Codice della Strada da parte degli utenti, sulle principali arterie stradali. In tale contesto, personale dell’Arma Carabinieri ha denunciato all’Autorità Giudiziaria una persona resasi responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e ha elevato nr. 7 sanzioni al Codice della Strada per un ammontare di euro 1498,00, con il sequestro amministrativo di un veicolo ed il ritiro di una patente.

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno identificato nr. 327 persone e hanno controllato nr. 174 veicoli, denunciando una persona per il reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, oltre ad effettuare diversi controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misicure limitative della libertà personale.

Nel complesso, l’attività di prevenzione ha consentito di raggiungere i seguenti risultati:

nr. 497 persone controllate, di cui 92 con precedenti

nr. 254 veicoli controlli

nr. 2 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria

nr. 1 esercizio commerciale controllato

nr. 5 sanzioni amministrative elevate per un valore di circa 5.000,00 euro

nr. 1 sequestro per un totale di 130 kg di prodotti alimentari

nr. 8 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Tale attività si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio e i suoi risultati confermano l’importanza del coordinamento tra le diverse Forze di polizia, in grado di assicurare la prevenzione e la repressione dei reati nonché a garantire la legalità e la sicurezza nel settore commerciale e agricolo. Le attività di controllo proseguiranno con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa vigente e la regolarità delle autorizzazioni amministrative, sanitarie, demaniali e di pubblica sicurezza connesse alle diverse attività esercitate.

Le operazioni interforze rappresentano il costante impegno delle Istituzioni a garanzia degli operatori economici che rispettano le regole e che operano lecitamente nel territorio