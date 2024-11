Cinque proiettili davanti al portone di Gianluca Bruno, sindaco di Isola Capo Rizzuto e candidato alle prossime regionali

Cinque proiettili sono stati trovati, questa mattina, davanti al cancello dell’abitazione di Gianluca Bruno, sindaco di Isola Capo Rizzuto, ora candidato alle regionali nella lista di Forza Italia. "Ho avuto un "bel risveglio" , ha commentato il sindaco, sono stato avvisato da mio nipote che davanti alla porta di ingresso della mia abitazione c'erano 5 proiettili”. Il sindaco ha subito avvisato i carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto ed ha presentato denuncia contro ignoti.



Non è la prima volta che Gianluca Bruno subisce intimidazione già, in occasione delle elezioni comunali, che lo hanno visto vincitore, era stata data alle fiamme la sua autovettura parcheggiata fuori dall’abitazione. “È un gesto che fa ripiombare nell'ansia, commenta Bruno, ma che sicuramente non ferma la mia attività politica. In questo contesto di crisi è davvero difficile dire se può trattarsi di una minaccia per l'attività amministrativa o per la candidatura alle regionali. Siamo sempre in prima linea, riceviamo ogni giorno minacce a volte anche per una no alle richieste di lavoro che sono centinaia. Non posso neppure dire se questo atto è un messaggio che riguarda il piano regolatore comunale o le tasse sulla spazzatura o qualcosa altro. Posso assicurare che continuo il mio lavoro”.