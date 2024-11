Funerali separati ma forte emozione. Il parroco in occasione delle esequie: «Non si può morire di lavoro. E non possiamo neanche dire che si tratti di una fatalità»

Funerali separati, ma la stessa forte emozione. C'era tanta gente oggi a dare l'ultimo saluto a Dragos Petru Chiriac e Giuseppe Greco, i due operai morti giovedì scorso in un incidente sul lavoro a Crotone. Le esequie di Dragos Chiriac si sono svolte a Crotone, nella chiesa di Sant'Agazio Martire, con il rito ortodosso, mentre per Greco i funerali hanno avuto luogo ad Isola Capo Rizzuto, nella chiesa dell'Annunziata. «Oggi - ha detto padre Ivan ai funerali di Chrirac - siamo colpiti da profondo dolore, ma confortati dal fatto che la sua morte è avvenuta in un periodo in cui il cielo è aperto perché domani festeggiamo la Pasqua. Stanotte il Signore risorge e porterà Dragos con lui in cielo». Don Francesco Gentile, nell'omelia per i funerali di Greco, ha sottolineato l'ingiustizia di quanto accaduto giovedì: «Se ogni morte è ingiusta, questa lo è più di tutte, perché non si può morire di lavoro. Il suo sacrificio non deve essere vano». A Crotone ed Isola Capo Rizzuto é stata giornata di lutto cittadino. ansa