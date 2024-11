Ignoti hanno distrutti i contenitori dei rifiuti, l’assessore al Verde pubblico Muto: «Faremo di tutto per combattere l’atteggiamento di pochi che mal etichetta un’intera comunità»

Vandali nuovamente in azione al parco giochi di viale Gramsci a Isola di Capo Rizzuto. Ignoti hanno distrutto i contenitori dei rifiuti presenti nell’area verde, frequentata da famiglie con bambini. «Non è la prima volta purtroppo che ci troviamo a combattere con atti vandalici e, ancora una volta, ricostruiremo e ripartiremo» spiega in una nota il neo assessore comunale al verde pubblico, Gaetano Muto.

In arrivo la videosorveglianza

«Ci sono giunte segnalazione – aggiunge Muto - che il parco è diventato ormai impraticabile per mamme e bambini a causa del forte trambusto e altre situazioni di pericolo per i più piccoli che creano i ragazzi più grandi. Abbiamo già dato disposizioni alla Polizia locale e alla Tenenza dei carabinieri per intensificare i controlli soprattutto nelle ore pomeridiane, inoltre abbiamo dato mandato agli uffici competenti di attrezzare l’area con un impianto di video sorveglianza».

L'appello ai giovani

L’assessore si rivolge, infine, a ragazzi che frequentano il parco, chiedendo loro «di cambiare atteggiamento, di avere cura del proprio territorio perché è quello che lasceranno ai propri figli in futuro e ai fratelli più piccoli nel presente. Quello che è pubblico è dell’intera cittadinanza, perciò ognuno di noi deve prendersene cura come se fosse suo».

«Siamo stanchi di queste situazioni – conclude Muto -, dietro chi costruisce c’è sempre chi distrugge ma certamente non ci arrendiamo e faremo di tutto per combattere l’atteggiamento di pochi che mal etichetta un’intera comunità». Anche nell’agosto scorso si erano verificati episodi di vandalismo, che avevano interessato un edificio scolastico e il parco giochi della frazione di Capo Rizzuto.