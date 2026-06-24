Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Isola Capo Rizzuto per aver violato il divieto di avvicinamento alla moglie e averla nuovamente minacciata. L'intervento rientra nell'ambito delle procedure previste dal cosiddetto "Codice Rosso" a tutela delle vittime di violenza domestica.

Secondo quanto reso noto dall'Arma, i militari della Tenenza di Isola Capo Rizzuto e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crotone sono intervenuti dopo la richiesta di aiuto della donna. Quest'ultima avrebbe segnalato che il marito, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi a lei, si era presentato all'esterno della sua abitazione tentando di entrare e rivolgendole minacce.

I carabinieri hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato, rassicurando la donna e bloccando l'uomo. Al termine degli accertamenti, l'indagato è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'Autorità giudiziaria. La vicenda trae origine da una denuncia presentata nelle scorse settimane dalla donna, che aveva riferito di essere vittima da tempo di violenze fisiche e psicologiche da parte del coniuge. Da quella segnalazione era stato avviato l'iter previsto dalla normativa vigente per la tutela delle persone offese nei casi di maltrattamenti e violenza domestica.