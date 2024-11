Il Comune ha reperito 100mila euro grazie a una variazione di bilancio per mettere in sicurezza l’area interessata da un cedimento a seguito dell’alluvione del 21 novembre scorso

Al via i lavori per la messa in sicurezza di Piazza Aldo Moro, dove a causa dell’alluvione del 21 novembre scorso, si era aperta un’enorme voragine. La giunta comunale, guidata dal sindaco Maria Grazia Vittimberga, ha infatti approvato un’apposita delibera per indire una gara d’appalto e affidare l’intervento, impegnando una somma di 100 mila euro, reperita grazie a una variazione di bilancio.

Il provvedimento è stato assunto «in attesa del reperimento di ulteriori finanziamenti – si legge in una nota dell’ente comunale - da destinare alla messa in sicurezza definitiva, al fine di redigere la progettazione generale oltre che per l’attuazione di un primo intervento di messa in sicurezza in corrispondenza del cedimento».

Il Comune spiega che si tratta «della prima tranche di lavori che interessano il canale di scolo Vallescura, ovvero il torrente che ha causato la voragine di Piazza Aldo Moro e che attraversa, con non poche preoccupazioni, una buona parte del territorio comunale».

All’indomani dell’evento alluvionale di fine novembre, l’amministrazione aveva proceduto con un affidamento diretto alla Moviteredil - società in possesso dei requisiti ed iscritta alla White List della Prefettura di Crotone – per avviare l’immediata esecuzione dei lavori indispensabili a rimuovere lo stato di pericolo, impegnando poco meno di 40 mila euro. Poi, era arrivata la richiesta dello stato di calamità con danni quantificati per circa 2,5 milioni di euro. Ora, l’avvio della prima fase per la messa in sicurezza dell’area.