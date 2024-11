Nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo svolte nell’intera provincia crotonese, la Polizia di Stato ha effettuato tra la fine di giugno e gli inizi di settembre numerosi controlli nel territorio comunale di Isola di Capo Rizzuto.

In particolare sono state controllate circa 800 persone e 350 veicoli, rilevando 15 infrazioni al Codice della strada, che in due casi hanno portato al fermo amministrativo dei mezzi.Sanzioni amministrative sono state elevate anche nell’ambito di accertamenti effettuati dalla squadra di polizia amministrativa (per circa 4 mila euro) e dei controlli per l’uso personale di sostanze stupefacenti, attività quest’ultima che ha portato anche al sequestro di quantitativi di droga.

«I risultati raggiunti – si legge in una nota della questura di Crotone - risultano sicuramente soddisfacenti tenuto conto che l’attività ha riguardato complessivamente 9 giornate dedicate a quell’area del territorio provinciale».