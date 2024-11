Controlli della guardia di finanza nella zona dell'Alto Tirreno. Sanzioni amministrative fino a 36 mila euro

Undici lavoratori impiegati in nero da due imprese operanti nel settore edile e dei trasporti, sono stati scoperti dai finanzieri del comando provinciale di Cosenza lungo l’alto Tirreno cosentino. Il controllo ispettivo effettuato nei cantieri e nei locali societari in cui operano le due aziende, ha consentito di accertare la presenza di personale in servizio senza alcuna preventiva comunicazione di legge.

Sanzioni amministrative fino a 36 mila euro

Saranno adesso applicate le sanzioni amministrative previste che vanno da 1.500 euro a 9.000 euro per ciascun lavoratore irregolare che non abbia superato i 30 giorni di effettivo lavoro. Le sanzioni, invece, possono arrivare fino a 36.000 euro per ciascun lavoratore, se impiegato per oltre 60 giorni di effettivo lavoro. Le società controllate, inoltre, sono state diffidate alla regolarizzazione delle inosservanze riscontrate, mentre i lavoratori precedentemente impiegati in nero dovranno essere assunti per almeno tre mesi.