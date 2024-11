L’uomo, originario di Carlizzi, ha perso il controllo del suo mezzo nel tratto tra Strongoli e Torre Melissa

La strada statale 106, nel tratto ionico pitagorico, continua a mietere vittime: l’ennesima è il centauro Rosario Abate, 39enne di Carfizzi, in provincia di Crotone. Per cause in corso d’accertamento, l’uomo - mentre stava percorrendo in sella alla sua moto il tratto tra Strongoli e Torre Melissa - avrebbe perso il controllo del mezzo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118.



La notizia del nuovo incidente mortale è stata ripresa anche dall’Associazione “Basta vittime sulla strada statale 106”, che da tempo si batte per interventi risolutivi che possano fermare questa strage continua. «Colpiti dal dolore per l’ennesima tragedia avvenuta sulla famigerata e tristemente nota “strada della morte” – hanno scritto su Facebook i coordinatori dell’associazione - esprimiamo sentimenti di sincero cordoglio, solidarietà e vicinanza ideale alla famiglia Abate e alla Comunità di Carfizzi».