Questa notte un bancomat è stato fatto esplodere sul corso principale di Camigliatello Silano, nel territorio comunale di Spezzano della Sila. Nel mirino lo sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena.

L’esplosione ha provocato danni ingenti alla struttura, come documentato dalle immagini in possesso della redazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

La comunità locale è scossa per quanto accaduto. Il colpo si inserisce in una scia di assalti analoghi registrati nelle ultime settimane in Calabria, dopo i casi di Lauropoli, frazione di Cassano allo Ionio, Santa Maria del Cedro, San Marco Argentano, Decollatura e Vallefiorita oltre ad altri episodi avvenuti in diverse province italiane, l’ultimo segnalato nel Brindisino.