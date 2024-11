Continuano le operazioni di soccorso per roghi di vegetazione. In più nelle ultime ore le fiamme hanno interessato anche un rudere a Marina di Gioiosa all’interno della quale erano stati depositati vecchi elettrodomestici e pneumatici ( ASCOLTA L'AUDIO )

Ieri è stata un’altra giornata drammatica sul fronte dei roghi in Calabria. Sono continuate le operazioni di soccorso per incendi di vegetazione che da diversi giorni interessano gran parte del territorio regionale. Le squadre Vf sono state impegnate a fronteggiare i numerosi roghi divampati sia sulle aree litoranee sia sulle zone di montagna. In atto la rimodulazione delle squadre Aib inviate da altre regioni. Nelle ultime 24 ore sono stati svolti 208 interventi.

Fiamme nel Reggino

E brucia ancora il Reggino. Nel dettaglio, alle 23 circa di ieri 16 agosto, le squadre dei Vigili del fuoco di Bianco e Monasterace sono intervenute sulla ss 106 nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, a causa di un incendio sviluppatosi all'interno di un rudere in cui erano stati depositati rifiuti di ogni genere, tra cui vecchi elettrodomestici e pneumatici, la cui combustione ha generato una densa nube di fumo nero. L'intervento, volto a mettere in sicurezza tutta l'area e abbattere la densa coltre nera è durato circa 3 ore e ha impegnato 10 uomini con 4 automezzi.