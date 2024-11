Nella giornata di ieri forti temporali hanno investito la Calabria, in particolare Catanzaro è stata interessata da una violenta grandinata. Allerta Protezione civile per oggi

I chicchi di grandine ieri hanno letteralmente imbiancato la città di Catanzaro, prima di essere portati via dalla pioggia che è seguita. Il maltempo ha interessato gran parte della Regione con piogge, a volte intense, su varie zone, accompagnate da un calo delle temperature.



Un fulmine ha distrutto il camino di un’abitazione a San Pietro Apostolo, dove è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

La Protezione civile nazionale ha emesso un avviso meteo con criticità gialla per rischio idrogeologico in varie regioni, tra cui la Calabria.

Secondo le previsioni, l’aria fredda presente in quota provocherà nella giornata di domani una intensificazione dell’instabilità atmosferica sulle regioni italiane, specie su Piemonte, Calabria e Basilicata.



I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, forti raffiche di vento e locali grandinate.