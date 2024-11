La Calabria delle imprese resistenti. Sarà questo il tema della puntata odierna di Prima della notizia, il format di approfondimento condotto da Pietro Comito in onda a partire dalle 13 su LaC. Ospite in stuidio l'imprenditore Rocco Mangiardi. Spazio poi agli Stati generali del turismo, in collegamento da Falerna l'assessore regionale Fausto Orsomarso.

Si parlerà della nocciola di Calabria nella seconda parte della nostra informazione live e del No dei produttori regionali alla Ferrero. In collegamento nel format Dopo la notizia condotto dal vicedirettore Enrico De Girolamo Gianluca Gallo, assessore regionale all’Agricolture e Domenico Martelli, vicepresidente Consorzio Valorizzazione e Tutela Nocciola di Calabria.



L'appuntamento con l'informazione live di LaC Tv è a partire dalle 13 sul canale 19 del DTT, su LaC Sat, canale 411 TivùSat, sul canale 820 di Sky. La puntata sarà poi disponibile su LaC play.