«Ritengo doveroso, in presenza di una tragedia così rilevante come quella delle gole del Raganello, disporre per la giornata di domani, 22 agosto, una giornata di lutto regionale, con l'esposizione delle bandiere a mezz'asta». Lo afferma, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. «Dolore per i morti - aggiunge Oliverio - e grande solidarietà e cordoglio per i feriti ed i parenti delle vittime, in gran parte venuti in Calabria per trascorrere qualche giorno sereno, sono condivisi da tutta la comunità calabrese».

Intanto dovrebbero essere completate tra oggi e domani le formalità di rito necessarie per consentire il trasferimento delle salme delle vittime della piena del Raganello nelle varie località di origine. A dirlo è stato il prefetto di Cosenza Paola Galeone. «Si è inteso così - ha a detto il Prefetto - aderire alle richieste avanzate dai congiunti delle persone morte, che hanno chiesto di poter celebrare le esequie nelle città di origine».

LEGGI ANCHE:

Tragedia del Raganello, il punto su feriti e dispersi

Tra le vittime del Raganello anche uno dei soccorritori di Rigopiano

Tragedia del Raganello, il Codacons presenta un esposto: «Unici cartelli sul rispetto della natura»

Raganello, il canyon del Pollino

Il drammatico recupero del corpo della 14enne travolta dall’ondata del Raganello

Tragedia del Raganello, la vicinanza della politica alle famiglie delle vittime

Tragedia del Raganello, il ministro dell’Ambiente apre la caccia ai responsabili

Bimba ferita nella strage del Raganello, i genitori sarebbero tra le vittime

Tragedia alle gole del Raganello, la testimonianza: «Ho visto persone trascinate dal fiume» -VIDEO

Civita il giorno dopo la strage del Raganello: dieci morti. Aperta un’inchiesta

Il dolore dei familiari delle vittime della strage del Raganello

Tragedia alle Gole del Raganello, dieci morti. Tra di loro anche due adolescenti

Travolti dalla piena del Raganello, parla uno dei sopravvissuti: «L’inferno»

Tragedia alle Gole del Raganello, ricerche frenetiche per i dispersi

Tragedia del Raganello, l’attenzione del premier e il cordoglio del governatore

Ondata di piena, è strage: morti e dispersi in Calabria alle Gole del Raganello

Ballerine e amiche indivisibili, tra le vittime della strage anche Miryam e Claudia