La governatrice esprime apprezzamento per quanto fatto dalla Conferenza episcopale calabra. Le attrezzature saranno destinate al reparto di terapia intensiva del "Mater Domini" di Catanzaro

Il presidente della Regione Calabria Jole Santelli esprime apprezzamento nei riguardi della Conferenza episcopale calabra, presieduta da monsignor Vincenzo Bertolone, Arcivescovo metropolita di Catanzaro-Squillace, per il dono di 3 ventilatori polmonari al Centro Covid istituito nella città capoluogo al Policlinico universitario "Mater Domini".

Le attrezzature saranno destinate al reparto di terapia intensiva. «Intendo ringraziare mons. Bertolone, e tramite la sua persona tutte le chiese particolari di Calabria - afferma il presidente Santelli - per la collaborazione preziosa mostrata sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, confermata adesso da uno straordinario gesto di vicinanza e sostegno in favore della comunità calabrese. I ventilatori donati al Policlinico consentiranno di implementare l'offerta sanitaria e garantire una miglior risposta di fronte ad una pandemia nei cui confronti la guardia dovrà essere ancora tenuta alta, oggi come nei mesi a venire».

«A mons. Bertolone ed alla Conferenza episcopale calabra - conclude la governatrice - rinnovo sentimenti di stima e gratitudine: nei prossimi giorni il dialogo in essere porterà all'avvio di un confronto essenziale anche nella fase nuova che si aprirà dopo il 3 maggio: nel processo di ricostruzione e rinforzo del tessuto economico e sociale calabrese, in più punti lacerato dal coronavirus e dalle sue conseguenze, sarà indispensabile anche il saggio contributo della Chiesa e, attraverso essa, del mondo che attraverso le parrocchie e le organizzazioni ed associazioni cattoliche attive sul territorio ha garantito come sempre il funzionamento di una vasta, importante rete di solidarietà».