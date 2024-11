Francesca Scopelliti, compagna di vita di Enzo Tortora, si racconta a Pubblica Piazza, domani mercoledì 5 marzo 2019 alle 15:00, intervistata da Pasquale Motta, direttore di lacnews24.it. Presidente della Fondazione per la Giustizia Enzo Tortora, presente in Calabria per partecipare ad un convegno organizzato dalla Camera penale di Cosenza, dall’Unione Camere Penali Italiane e da altre associazioni di Giustizia, la d.ssa Scopelliti ha accettato l’invito della nostra testata.



Il tema della chiacchierata televisiva: lo stato della Giustizia nel nostro paese a 36 anni dalla vicenda che ha convolto il grande conduttore televisivo. La conversazione televisiva sarà introdotta da un’intervista al Presidente della Camera Penale di Cosenza. Avv. Maurizio Nucci. La puntata sarà replicata alle 23:30 sempre sul canale 19 di LaC Tv. Per chi volesse seguire in diretta streaming da fuori regione o da dispositivi mobili si può collegare al sito lactv.it e lacnews24.it. Per telefonare in diretta 0961/1916468 per inviare whatsapp 3401219080.