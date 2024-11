Il primo concorso del 2024 ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia

La Calabria viene baciata ancora una volta dalla fortuna e in particolare va a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta il portale Agipronews, a Cosenza sono stati vinti 20mila euro in modalità Extra.

Il primo concorso del 10eLotto del 2024 ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia.