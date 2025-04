È stato centrato un “5” al Bar Fantasma di San Demetrio Corone. Per la prossima estrazione di giovedì 3 aprile il montepremi ripartirà da 14,3 milioni di euro

La fortuna fa tappa in Calabria, e precisamente a San Demetrio Corone, in provincia di Cosenza, dove nell’ultimo concorso del SuperEnalotto è stato centrato un “5” da 43.527,94 euro.

La vincita è stata registrata al Bar Fantasma, in via Castriota Skanderberg, 92, come riportato da Agipronews.

Manca ancora il fatidico “6” – l’ultimo, da ben 88,2 milioni di euro, è stato realizzato lo scorso 20 marzo a Roma – ma intanto il jackpot continua a crescere. Per la prossima estrazione di giovedì 3 aprile, il montepremi ripartirà da 14,3 milioni di euro.