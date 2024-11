I controlli avrebbero riguardato persone, imprese e mezzi. Garantita la normale attività lavorativa dell’opera che, salvo imprevisti, dovrebbe essere consegnata il 30 luglio

Gli uomini della Dia, la Direzione Investigativa Antimafia di Catanzaro, hanno effettuato un accesso ispettivo sui cantieri della Trasversale delle Serre, a Chiaravalle Centrale (Cz). I controlli, secondo quanto rende noto il comitato per la realizzazione dell'opera, hanno riguardato persone, imprese e mezzi.



Il protocollo prevede controlli estesi all'assetto societario delle ditte impegnate nei lavori, ai rapporti contrattuali in essere, alle relative maestranze identificate. "Successivi riscontri saranno presumibilmente finalizzati, nelle prossime ore - scrive il comitato - a rilevare eventuali condizionamenti da parte della criminalità organizzata.



L'accesso al cantiere, svolto in collaborazione con i militari della locale stazione dei carabinieri, guidati dal maresciallo Giovanni Falsanise, è stato effettuato in maniera tale da non ostacolare la normale attività lavorativa in corso ed ha permesso il controllo complessivo di tutti gli operai e dei mezzi riconducibili all'impresa appaltante. Salvo imprevisti, l'opera, che porta dall'accesso al viadotto Sant'Antonio fino allo svincolo di Cardinale e Torre, dovrebbe essere consegnata il prossimo 30 luglio.