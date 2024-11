Il 10eLotto ancora una volta premia la Calabria. Nel concorso di venerdì 5 gennaio, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da Crotone dove è stato centrato un 7 Doppio Oro da 85mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,3 milioni di euro, per un totale di 64,4 milioni di euro dall’inizio del 2024.