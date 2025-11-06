Uno scommettitore centra i cinque numeri vincenti nella ricevitoria Premium di Roberto Mastroianni. È il 32° milionario del 2025

La dea bendata torna a far tappa a Lamezia Terme. Nell’estrazione del MillionDay di ieri sera, alle 20:30, un fortunato giocatore ha centrato la combinazione vincente – 10, 15, 17, 21, 32 – trasformando una semplice giocata da 1 euro in una vincita da 1 milione di euro.

Il colpo milionario è stato realizzato nella Ricevitoria Premium di Roberto Mastroianni, in via Marconi. Lo stesso titolare, informato in serata dal responsabile di zona Gennaro De Falco, ha accolto con entusiasmo la notizia.

Non è infatti la prima volta che il punto vendita di via Marconi si distingue per le vincite: nel tempo, diversi clienti sono stati premiati con il Lotto e i Gratta&Vinci, spesso grazie anche a giocate elaborate direttamente dal titolare.

Il MillionDay, gioco appartenente alla famiglia del Lotto, continua a regalare sogni a occhi aperti: solo nel 2025 ha già incoronato 32 nuovi milionari in Italia, portando a 350 il totale dei vincitori milionari dal suo lancio.