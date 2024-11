Matteo Salvini, oggi a Rimini, pubblica su twitter una foto che lo riprende sorridente mentre dice: «Ancora una splendida domenica a voi da Rimini, Amici! Che tempo fa da voi?». Un tweet che, secondo il deputato Ubaldo Pagani del Pd «è uno schiaffo a chi sta subendo danni dal maltempo».

«Matteo Salvini che ironizza sul maltempo con un clamoroso tweet-autogol manda uno schiaffo a tutti gli italiani che in queste ore stanno subendo i danni di alluvioni ed esondazioni. Da Nord a Sud - dice Pagano su facebook - mezza Italia è sotto la morsa dei temporali, con danni pesantissimi, ma il leader della Lega usa la pioggia per il suo ennesimo tweet acchiappa click, mentre scrive sorridente di 'splendida domenica'. Davvero un atteggiamento imbarazzante. Salvini metta la sua Bestia a riposo».

Lo staff che si occupa della comunicazione social -la Bestia, appunto, come è soprannominato il team -, si è accorto in fretta della gaffe e subito dopo Salvini ha twittato un nuovo un post riparatore: «Un pensiero a chi sta avendo disagi per le piogge».