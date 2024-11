L'attenzione delle Fiamme gialle, che hanno acquisito diversi documenti, si sarebbe concentrata su alcuni appalti affidati di recente dall'Azienda sanitaria

Blitz della Guardia di finanza questa mattina negli uffici amministrativi dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. Secondo quanto si è appreso, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica e mirata a verificare alcune ipotesi di reato nella gestione dell'Azienda sanitaria, i finanzieri hanno notificato un ordine di esibizione per acquisire diversi documenti ritenuti utili per il prosieguo dell'inchiesta. In particolare, l'attenzione delle fiamme gialle si sarebbe concentrata su alcuni appalti affidati di recente dall'Asp. (ANSA)