La struggente lettera della mamma del piccolo Cocò, ucciso nel gennaio 2014, inviata al responsabile del Movimento diritti civili Franco Corbelli

"Gli anni passano ed il pensiero di te non mi abbandona mai, il mio cuore continua a sanguinare e la tua assenza non sarà mai colmata, troverò pace soltanto quando la mia anima sarà con te, figlio mio, in cielo tra le nuvole, per sempre all'eternità. Il mondo, il paese si è dimenticato di te, dell'atrocità che hai subito 19 mesi fa, mai io no, il cuore di madre non si rassegnerà mai alla morte di un figlio".



"Non poter più udire la tua voce - scrive ancora la donna - non poter più vedere il tuo viso, non poterti più vedere crescere, non poter più festeggiare il tuo compleanno. Di te oggi mi rimangono solo delle foto e se chiudo gli occhi sento la tua voce, il tuo profumo e io non voglio riaprire questi occhi al mondo così crudele con me che non mi ha risparmiato di assistere alla morte di mio figlio. Io non ti dimentico mai, amore mio".