Si è concluso bene il primo intervento a cui è stata sottoposta la piccola di 7 anni. Resta ancora in Rianimazione e dovrà tornare in sala operatoria ma i medici sono cautamente ottimisti. La mamma si è lanciata dal quinto piano dell’ospedale Pugliese Ciaccio

Si è concluso positivamente il primo intervento cui è stata sottoposta la bambina di 7 anni questa mattina caduta da una f inestra al secondo piano della casa-famiglia a Botricello dove viveva con la madre. È stata sottoposta a un intervento alla gamba a causa della rottura del femore, probabilmente nei prossimi giorni dovrà tornare in sala operatoria per intervenire sui traumi conseguenti alla caduta. La prognosi resta riservata, la bambina è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, ma c'è un certo grado di ottimismo su un possibile miglioramento delle condizioni di salute.

Nel frattempo, proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Sellia Marina per ricostruire l'esatta dinamica. I militari dell'arma hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza posto nelle vicinanze della casa rifugio, gli accertamenti sono diretti ad accertare eventuali responsabilità. Nel pomeriggio sono stati sentiti diversi testimoni. La madre si è invece tolta la vita gettandosi dal quinto piano dell'ospedale.

Sul caso è intervenuto anche il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita che ha dichiarato: «Al momento possiamo solo pregare per la bambina di Sersale caduta dal balcone di una Casa Famiglia a Botricello. I nostri medici stanno facendo di tutto per salvarla. Una tragedia senza precedenti, culminata con il suicidio della mamma. Se le nostre preghiere saranno ascoltate, la piccola non sarà lasciata sola. Anche noi faremo la nostra parte, assieme ai sindaci di Sersale e Botricello».

«La comunità è scossa, la bambina frequentava la nostra scuola ed era molto seguita dalle sue insegnanti», ha aggiunto il sindaco di Botricello, Simone Saverio Puccio. «Nonostante i suoi problemi di salute è sempre stata molto affettuosa nei confronti dei compagni. Siamo davanti ad un dramma che colpisce tutti e non lascerà indifferenti le istituzioni».