La nave Humanity 1 della ong tedesca Humanity Sos è stata sottoposta a fermo amministrativo nel porto di Crotone per venti giorni perché avrebbe ostacolato le operazioni di soccorso della Guardia costiera libica. Il provvedimento è stato notificato ieri dopo l'attracco della nave al porto di Crotone dove sono sbarcate 200 persone che Humanity 1 aveva soccorso in diversi interventi.

Secondo quanto è emerso la Guardia costiera libica ha segnalato alle autorità italiane che una sua motovedetta stava procedendo al soccorso di una imbarcazione con a bordo circa 100 persone quando è sopraggiunta la Humanity 1 ed un gruppo di circa 40 migranti si è lanciato a mare per andare verso l'imbarcazione della ong che li ha poi salvati.

In base alle nuove norme sull'immigrazione che regolano soprattutto gli interventi della ong, questo comportamento avrebbe ostacolato il soccorso e messo in pericolo le vite umane e per questo, nonostante la Humanity 1 abbia soccorso i migranti portandoli in un porto sicuro, è stato disposto il fermo amministrativo. Secondo il racconto che i migranti soccorsi hanno fatto al personale della ong, milizie libiche li avevano attaccati con armi prima della loro fuga.