Due i soccorsi in mare effettuati dalla ong. Le autorità italiane hanno accolto l'appello per un porto più vicino: inizialmente era stata assegnata ad Ancona

Le autorità italiane hanno accolto l'appello della Sea Eye la cui nave, dopo due salvataggi, ha a bordo 144 migranti e ora è diretta a Reggio Calabria. L'arrivo è previsto per le 13 di domani. Tra le persone che viaggiano sull'imbarcazione della Ong tedesca ci sono 20 minori non accompagnati. Ci sarebbero anche molti nuclei familiari, donne e due neonati di 6 e 12 mesi con necessità di assistenza.

La prefettura di Reggio Calabria ha già allertato le componenti dell’accoglienza. Al porto saranno presenti con le forze dell’ordine, anche la protezione civile, mediatori e operatori delle Ong e le volontarie e i volontari del Coordinamento diocesano sbarchi e della Croce Rossa. I 144 migranti saranno trasferiti nella palestra della dismessa scuola media Boccioni di Gallico, in gestione alla Croce Rossa. Anche senza sbarchi a Reggio, la struttura ha continuato ad accogliere temporaneamente migranti. Qui da domani avranno luogo le operazioni di fotosegnalamento dei 144 migranti che poi pernotteranno. La partenza è prevista a inizio settimana verso altre località calabresi.

Dopo lo sbarco annullato la settimana scorsa dei 70 migranti a bordo della Sea Watch 5, poi destinati a Lampedusa, quello di domani sarà il primo sbarco del 2024 al porto di Reggio.

La Ong che già qualche giorno fa, dopo il primo soccorso di 84 migranti a bordo di un gommone al largo della Libia, per condizioni meteo avverse, aveva chiesto alle autorità italiane un porto più vicino rispetto a quello di Ancona, distante 800 miglia marittime e raggiungibile in tre – quattro giorni. Nel frattempo, per altro, la Sea Eye 4 ha eseguito un altro soccorso di 60 migranti. L’appello è stato accolto alcune ore fa dalle autorità italiane che hanno assegnato il porto più vicino di Reggio Calabria.