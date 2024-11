Lo ha affermato il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, durante l'audizione in commissione Antimafia

"La 'ndrangheta è la consorteria più pervasiva con i suoi diversificati interessi nel campo delle attività alberghiere, degli esercizi pubblici e della ristorazione, nel commercio di preziosi e di autoveicoli". Lo ha affermato il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, durante l'audizione in commissione Antimafia, ancora in corso. "Cosa nostra - ha proseguito - concentra i propri appetiti nel settore degli appalti connessi alla realizzazione di opere pubbliche, per quanto riguarda la camorra si conferma il dato per cui diversi clan, dopo essersi insediati nel litorale pontino, mirano a estendere i propri interessi per inserirsi nel tessuto imprenditoriale della Capitale. Ciò non implica una rinuncia da parte di queste consorterie a esercitare un ruolo preminente nel traffico degli stupefacenti nell'area di Roma, che è sempre vista come un luogo particolarmente remunerativo".