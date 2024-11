Un calabrese di 40 anni e' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nell'ambito delle indagini sul sequestro di uno studente universitario di 23 anni, anch'egli calabrese, avvenuto il 27 novembre scorso a Roma

ROMA - Un calabrese di 40 anni e' stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma nell'ambito delle indagini sul sequestro di uno studente universitario di 23 anni, anch'egli calabrese, avvenuto il 27 novembre scorso a Roma, nel quartiere Africano, dove la vittima fu costretta da alcuni individui a salire su un'auto che parti' a forte velocita'. Il giovane, incensurato ma figlio di uno dei principali esponenti del clan Coluccio della 'ndrangheta, operante a Roccella Ionica, fu rilasciato alcune ore dopo e ai carabinieri forni' una versione reticente, senza dare indicazioni utili alle indagini. La vicenda secondo gli inquirenti si inserisce nell'ambito di uno scontro tra clan calabresi per la gestione del narcotraffico dal Sudamerica. A carico dell'indagato, S. A., ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere il Gip di Roma, su richiesta della Procura per sequestro di persona in concorso con altri soggetti non ancora identificati. L'uomo e' stato rintracciato e arrestato a Maropati, nel reggino, e trasferito nel carcere di Palmi.