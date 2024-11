Lo ha dichiarato il procuratore aggiunto della Procura di Milano, Ilda Boccassini

E' finito il tempo in cui le infiltrazioni della 'ndrangheta a Milano erano sottovalutate dalle istituzioni lombarde. Grazie anche, se non soprattutto, all'azione del procuratore Ilda Boccassini, che in vari procedimenti ha inquadrato il sistema 'ndranghetistico al nord, riuscendo anche a smantellare vari 'locali'. Ma il lavoro, spiega la stessa Boccassini nel Bilancio sociale della Procura di Milano, è solo all'inizio.



"Alcuni piccoli paesi della Calabria (San Luca, Platì, Vibo Valentia, Rosarno, Limbardi, Grotteria, Giffoni) hanno colonizzato di fatto alcuni comuni dell'hinterland milanese - ha spiegato la procuratrice - si è trattato di una sorta di colonizzazione all'incontrario. La pervasiva presenza della 'ndrangheta in territorio lombardo fa registrare un fenomeno dove la sottocultura criminosa ha la meglio in aree altemente industrializzate e ricche di servizi pubblici".