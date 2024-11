La vicenda degli sposi in elicottero destò particolare clamore mediatico e la Dda di Catanzaro avviò un’inchiesta per stabilire le responsabilità dell’atterraggio nel centro di Nicotera

Vincenzo Spasari, una delle nove persone arrestate stamani da carabinieri e Guardia di finanza nell'operazione Robin Hood sulla sottrazione di Fondi Ue destinati al sostegno economico di nuclei familiari in difficoltà, e ritenuto contiguo alla cosca Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia) è il padre della ragazza che per il suo matrimonio atterrò con l'elicottero nella piazza centrale di Nicotera. E' quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare del gip di Catanzaro.

Sulla vicenda, che destò un grande clamore mediatico, la Dda di Catanzaro ha avviato un'inchiesta per stabilire chi e perché autorizzò l'atterraggio nel pieno centro del paese, chiuso per l'occasione con transenne del Comune. Dopo quell'episodio, il Comune di Nicotera è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, anche se la relazione della Commissione d'accesso era antecedente al fatto.(Ansa).

