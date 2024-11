Il paese del Vibonese al centro di un’inchiesta dopo l’atterraggio in piazza di un elicottero con a bordo una coppia di sposi

La Prefettura di Vibo Valentia, a conclusione degli accertamenti svolti dalla Commissione di accesso agli atti, ha inviato al Ministero dell'Interno una relazione nella quale propone lo scioglimento per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi del Comune di Nicotera. Il paese da una settimana è al centro di un'inchiesta della Procura di Vibo (che nulla ha a che vedere con la richiesta di scioglimento degli organi elettivi dell'ente) dopo l'atterraggio in piazza, senza autorizzazioni, di un elicottero con a bordo una coppia di sposi. Senza contare che il centro storico per via di questo evento privato è rimasto interdetto al traffico per diverse ore.