A fuoco le colline di Serra Spiga e Mendicino. Ad Altilia situazione critica e disagi per gli automobilisti

Il ritorno delle alte temperature ha generato una nuova giornata campale sul fronte degli incendi in provincia di Cosenza. La situazione più difficile si è registrata ad Altilia. Le fiamme hanno determinato la chiusura dell’autostrada con gravi disagi per gli automobilisti. Ma alimentate dal forte vento, si sono rapidamente propagate anche in direzione del centro abitato. Sul posto vigili del fuoco, personale di Calabria Verde ed un canadair.

Intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rogliano per garantire l’ordine pubblico. E’ stato infatti necessario sgomberare a titolo precauzionale alcune case lambite dal rogo. Nessun danno tuttavia si registra nelle abitazioni.

Resta chiusa la strada di collegamento Serra Spiga-Mendicino

Bruciano anche le colline tra il capoluogo e gli abitati di Mendicino e Castrolibero. Già nella mattinata la polizia municipale aveva interdetto al traffico la strada di collegamento tra contrada Serra Spiga e Mendicino. Il divieto di transito si protrarrà per tutta la notte. Il fronte dell’incendio ha raggiunto anche il villaggio Rom a monte di Via degli Stadi dove risiedono 40 nuclei familiari. Alcune persone, spaventate dall’avanzare dell’incendio, si sono volontariamente allontanate dalle loro dimore. Non ci sarebbe tuttavia al momento, alcun pericolo.

!banner!

Fiamme anche sulla costa jonica tra Rossano e Calopezzati

Brucia anche la zona dell’ex discarica di Castrolibero e l’area di contrada Molara, nei pressi di Via Metaponto. Fiamme sono state segnalate anche sulla costa tirrenica, a Longobardi, dove la polizia stradale è stata costretta ad intervenire per evitare disagi sulla statale 18 già intasata dai mezzi provenienti dallo svincolo autostradale di Falerna. Infine sullo Jonio vigili del fuoco e Calabria Verde sono impegnati in due diversi incendi a Rossano e Calopezzati.

Salvatore Bruno