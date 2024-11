Donata Bergamini, sorella del calciatore Denis, morto in circostanze ancora da chiarire nel 1989, scrive una lettera aperta al procuratore Nicola Gratteri. Dopo 30 anni e una lunga battaglia giudiziaria, la morte del fratello è stata annoverata come omicidio dal Tribunale di Castrovillari, con allo stato tre indagati, uno dei quali per favoreggiamento.

La lettera di Donata Bergamini:

«Caro Procuratore Nicola Gratteri,

ho seguito come tantissimi le vicende relative alla “ maxi operazione “ che ha portato all’arresto di oltre 330 persone su tutto il territorio italiano.

Ho letto tutte le sue pubbliche denunce contro la massoneria, la politica ed anche la magistratura collusa con esse. Ho visto anche le sue accuse contro la stampa, a suo dire anch’essa collusa con la Ndrangheta.

Le condivido tutte signor Procuratore ma lei non mi piace ed ora le spiego perchè.

Intanto le dico chi sono.

Mi chiamo Donata Bergamini ed appartengo ad una famiglia, una volta benestante, di Boccaleone di Argenta.

Da trent’anni seguo le vicende giudiziarie calabresi non per un’eccentrica passione ma semplicemente perché esattamente trent'anni fa mio fratello Denis, brillante calciatore del Cosenza, fu barbaramente ucciso. Il suo omicidio venne fatto passare per incidente e poi per suicidio, anche grazie all’operato non proprio diligente di alcuni suoi colleghi.

Non venne disposta subito un’ autopsia e coloro che avevano recuperato i suoi vestiti morirono misteriosamente in un incidente stradale prima che potessero restituirceli.

Per questo io penso che mio fratello sia stato ucciso anche dalla Ndrangheta.

Dopo tutti questi anni, grazie al mio avvocato ed al Procuratore Facciolla, sono almeno riuscita a dimostrare quella verità che da sempre sapevo ma da sempre era stata negata. Indagini medico legali complesse ma che non danno scampo ai depistaggi. Fu un omicidio.

Lo dovevo a Denis e lo devo ai miei genitori cui è stato ammazzato un bellissimo e fantastico figlio. Il verdetto dell’incidente probatorio è stato questo.

Lei non mi piace proprio semplicemente perché la invidio.

Sì la invidio perché lei non ha bisogno dei processi e delle sentenze come tutti gli altri P.M.

Lei ha dichiarato di voler smontare la Calabria pezzo per pezzo ma non si occupa dell’assassinio di Denis Bergamini.

Noi, normali cittadini, dobbiamo superare mille difficoltà anche per dimostrare ciò che è ovvio, impegnare fino all’esaurimento ogni risorsa economica e fisica.

Noi, vittime, dobbiamo inchinarci al rispetto delle regole di garanzia giustamente riconosciute a coloro che riteniamo responsabili della morte del nostro caro Denis.

Lei no. Ciò che dice, ogni sua parola, non è solo sentenza ma è legge.

Lei non ha bisogno, come noi, di attendere l’esito dei processi.

Caro Procuratore Gratteri, se un domani si dovesse candidare a Ministro o Premier, stia sicuro che io la sosterrò perchè cosi, magari, avrò giustizia per mio fratello.

Forse non funziona esattamente cosi ma sono sicura che a Lei tutto sarà permesso, anche occuparsi dell’assassinio di quel povero bellissimo ragazzo.

Io sono ignorante. Una semplice ragioniera. Mi piace pensarla cosi.

Lei non mi piace perché la invidio ma solo perchè non Si occupa di Denis.

Lei può. Lei può tutto oggi. Almeno così sembra.

A me, comunque basterebbe soltanto che il Procuratore Facciolla fosse lasciato libero di lavorare in pace. Tutto qui.

Io conosco la verità ma voglio portarla in un aula di giustizia rispettando le regole e le procedure. Perché continuo a crederci nonostante tutto».