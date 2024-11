Cronaca

La tesoreria sospende le anticipazioni, bloccati servizi e stipendi al Comune di Vibo

Ore di preoccupazione a Palazzo Luigi Razza per la decisione assunta dai vertici della Ubi Banca Carime che, in mancanza del nulla osta al piano di rientro da parte della Corte dei Conti, ha bloccato le erogazioni. Il sindaco Costa impegnato nelle trattative. I dipendenti si riuniranno domani in assemblea.