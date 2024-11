In rete sono stati già raccolti quasi 800mila euro per aiutare la famiglia di Siderno a sostenere le cure mentre sui social non si placano le discussioni innescate dalle perplessità sollevate da Selvaggia Lucarelli

Mentre sulla piattaforma Go Fund Me prosegue la raccolta fondi (da un milione di euro) avviata dalla famiglia a sostegno della causa del piccolo Alfredo De Marco, il bambino di 3 anni originario di Siderno affetto da un grave tumore al fegato, in rete, e soprattutto sui social, non si placano le polemiche innescate in principio da Selvaggia Lucarelli. Secondo la giornalista e blogger, che dice di aver contattato la madre, non c’è nessun documento che attesti preventivi, costi, disponibilità reali di ospedali francesi, soldi per farmaci, spostamenti e alloggi.

