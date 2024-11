A Cassano il bene confiscato sarà destinato alla creazione di un centro “Dopo di noi”

Domani, lunedì 20 novembre, alle 11.30, nell'ufficio di gabinetto del sindaco di Cassano allo Ionio, Giovanni Papasso, l'Agenzia nazionale per i Beni confiscati consegnerà ufficialmente nelle mani del primo cittadino il decreto di assegnazione e le chiavi della villa un tempo appartenente al boss della 'ndrangheta Vincenzo Forastefano.

!banner!



L'Amministrazione comunale, con una delibera di Giunta approvata lo scorso 20 settembre, aveva manifestato interesse per l'acquisizione della villa al patrimonio indisponibile del Comune per utilizzarla a scopo sociale destinandola alla realizzazione di un centro per il "Dopo di noi" di cui al bando della Regione per l'inclusione sociale. "Un'azione concreta - ha detto, in una dichiarazione, il sindaco Papasso - per la legalità e la trasparenza e per il contrasto della criminalità organizzata". (Ansa)