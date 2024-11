La voglia di Natale non si ferma neppure a Santo Stefano. È un vero e proprio boom di presenze quello che si è registrato oggi a Tropea, complice il bel tempo e le temperature miti che hanno spinto moltissime persone a riversarsi a Tropea. Un fiume brulicante di adulti e bambini ha invaso le stradine della cittadina turistica del Vibonese, attirati anche dallo sfavillante villaggio di Babbo Natale allestito dal Comune, con luminarie artistiche e mercatini di prodotti tipici e artigianali del territorio.

Un successo che conferma la voglia di serenità e di ripartenza che anima tanti calabresi e rende ancora più stridente la decisione della Regione Calabria di investire, come ha fatto, 2,6 milioni di euro per allestire un mega villaggio natalizio a Milano, con finalità di promozione turistica. Scelta che, come ha ampiamente spiegato l’ex assessore al Turismo Fausto Orsomarso, risponde a obiettivi di marketing territoriale, ma lascia l’amaro in bocca a chi, in Calabria, non ha potuto contare su altrettanta attenzione per animare il Natale dal Pollino allo Stretto.

Fa eccezione Tropea, che anche quest’anno ha investito in luminarie e attrazioni natalizie. Così, il “borgo più bello di Italia” si conferma meta preferita dai visitatori provenienti da tutta la regione e non solo. Molti hotel e villaggi hanno riaperto i battenti per ospitare i numerosi turisti, facendo registrare il tutto esaurito. Soddisfatto il sindaco Nino Macrì, per le presenze che nel giorno di Santo Stefano hanno superato ogni più rosea aspettativa.

Unica nota dolente quella della viabilità. Inevitabili, infatti, i disagi causati dal gran flusso di automobili che hanno raggiunto Tropea.