Nella giornata di ieri era stato persino messo in forse il suo arrivo, ma nelle prime ore di questa mattina, puntuale come il sorgere del sole, la sua inconfondibile sagoma è apparsa nella rada di Porto Santa Venere, gettando le ancore davanti al Molo Verde senza entrare in porto. Era partita da Amalfi intorno alla mezzanotte per poi fermarsi davanti a Stromboli e far ammirare ai passeggeri la Sciara del Fuoco.

La nave da crociera Wind Surf ha subito attirato l’attenzione di chi transitava lungo la strada litoranea, tra l’ammirazione e le foto dei tanti curiosi che hanno affollato la provinciale per Pizzo per ammirare la maestosità e la particolarità della nave.

Il veliero a cinque alberi davanti alla costa vibonese

La Wind Surf, veliero a cinque alberi con una stazza di 15.000 tonnellate e 171 cabine, categoria lusso, appartenente alla compagnia americana Wind Star gruppo Carnival, è lunga 187 metri ed è contraddistinta da suite, piscine a sbalzo, centri benessere, oltre a pregiati ristoranti.

Non è la solita nave, è completamente diversa rispetto alle navi da crociera moderne, in quanto salire a bordo significa conoscere il fascino di un’imbarcazione a vela e vivere la navigazione in modo più romantico, lento e coinvolgente, con il privilegio di sentirsi ospiti di un grande yacht.

I passeggeri tra Pizzo, Tropea e Monte Poro

Dalla Wind Surf stanno scendendo, a mezzo delle imbarcazioni tender, circa 180 passeggeri di varia nazionalità che faranno un tour visitando Pizzo e Tropea, oltre a una degustazione dei prodotti tipici dell’enogastronomia locale nel territorio di Monte Poro. Sono previsti anche tour personalizzati con auto e autista.

La nave sosterà a Vibo Marina dalle 9 alle 22 e, a sera, il veliero illuminato offrirà uno spettacolo visivo unico. La sua imponente struttura e le sue cinque vele illuminate offriranno una vista straordinaria.

Una vetrina per il turismo extra-lusso

La presenza della prestigiosa nave conferma la capacità attrattiva del porto di Vibo Marina, che recentemente ha ospitato il megayacht dell’ambasciatore Usa in Italia, T.J. Fertitta.

Un trend positivo che si inserisce nel favorevole andamento del settore turistico calabrese, che vede aumentare costantemente il suo appeal e che si è classificato al primo posto della classifica nazionale per il primo semestre 2026 con un incremento dell’11% e un boom di aumento delle presenze straniere (+23%), dovuto all’attivazione di nuovi voli da Paesi europei verso l’aeroporto di Lamezia Terme, ma in parte anche per il rinnovato interesse del settore nautico e crocieristico per i porti calabresi.

Il ritorno previsto il 3 agosto

Il tour crocieristico della nave è partito da Civitavecchia e si concluderà a Venezia dopo aver toccato anche il porto di Arbe, in Croazia. In un mercato in continua espansione, iniziative come questa evidenziano l’importanza di promuovere il porto vibonese sia per attracchi in banchina che per ormeggi in rada.

L’arrivo del singolare veliero da crociera, che tornerà a Vibo Marina il 3 agosto, rappresenta sicuramente una vetrina importante per promuovere il segmento del turismo extra-lusso nel territorio vibonese e costituisce un’occasione significativa per rafforzare la visibilità internazionale dello scalo e inserire il porto di Vibo Marina nei circuiti crocieristici nel Mediterraneo.