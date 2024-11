I controlli sono partiti da esposti per la costante carenza idrica e le anomalie nella distribuzione dell'acqua in città

L’acqua di Cosenza è salubre. Sono negativi, infatti, i risultati delle analisi chimiche sull'acqua che esce dai serbatoi utilizzati per il rifornimento idrico della città. Nei giorni scorsi erano stati depositati altri risultati, sempre negativi tranne che che in due casi con livello di coliformi di poco superiore alla norma nelle zone servite dal Merone e dall'adduttore di Timpafusa.

In questi casi i problemi sarebbero risolvibili, secondo i tecnici dell'Arpacal, perché riguardano il trattamento dell'acqua e quindi le condizioni igieniche della struttura. Una querelle, quella dell’acqua a Cosenza, partita dopo che i carabinieri hanno passato al setaccio la sede della Sorical, l'ufficio tecnico del Comune e i serbatoi. Lo scopo e' stato quello di acquisire documentazione contrattuale e compiere campionamenti sulla salubrità dell'acqua.

L'attività di indagine sta comunque proseguendo e scaturisce dalla perdurante crisi idrica che affligge Cosenza. Le indagini presero il via da una serie di esposti in cui si evidenziavano delle disfunzioni nella distribuzione dell'acqua e in cui si segnalavano alcune anomalie.

Francesco Pirillo