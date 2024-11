Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Indagini in corso

Incendio nella tarda serata a Lamezia Terme dove le fiamme hanno avvolto, distruggendola, l’automobile del titolare di una pizzeria. L’alfa 159,appartenente a C.M, era parcheggiata in via Gorizia. Dal sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco congiuntamente ai carabinieri non sono emersi elementi utili. Le cause sono in corso di accertamento.