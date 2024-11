La donna è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi trasferita in ospedale con l'elisoccorso. Accertamenti in corso sull'esatta dinamica

Un incidente si è verificato questa mattina a Lamezia Terme, in via Cappelli. Due i mezzi coinvolti, un furgone ed una Fiat Panda. Quest'ultima a seguito del sinistro si è scontrata violentemente contro il muro di recinzione di una proprietà privata. Gravemente ferita la conducente che, una volta estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stata affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento in ospedale con elisoccorso.

Illesi il conducente ed il passeggero del furgone. L'intervento dei vigili del fuoco, del distaccamento di Lamezia, è valso anche per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.