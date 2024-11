I cittadini dell'ex contrada Serra protestano per la mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e vegetazione. E c'è persino una chiesa che rischia di crollare

Sembra fermarsi nel quartiere Bella l’ultima traccia di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte del comune di Lamezia Terme. Salendo verso Platania, inoltrandosi verso l’ex contrada Serra nonostante le frazioni siano molte e popolose e il traffico veicolare intenso, i disagi sono tanti così come le situazioni al limite. Come la Chiesa dell’Annunziata, presa in pieno da una frana più di 15 anni fa, ci raccontano i cittadini della zona, e mai messa in sicurezza. Le crepe si allargano, i vetri vanno in frantumi, i movimenti della terra continuano portando ad ulteriori crolli proprio su una via frequentata e trafficata.

Ma i problemi sono tanti e i cittadini esasperati. Andando verso Platania, ci segnalano, le strade strette e piene di buche sono senza guardrail da un lato, mentre dall’altro le cunette sono decisamente dissestate. Le macchine si trovano a dover fare giochi di equilibrismo per evitare di cadere nel vuoto o nelle cunette e a volte, specie, quando sono in due i veicoli a dover passare, qualcuna non ce la fa. In diversi sono volati nei campi sottostanti. C’è poi la vegetazione che restringe le carreggiate e riduce la visibilità. Gli incidenti sono all’ordine del giorno. Le attività commerciali ne risentono. C’è chi ci rimette le ruote per potersi godere un pranzo o una cena e ci pensa due volte prima di tornarci.

D’estate, ci racconta una cittadina, la situazione degenera. La vegetazione che non viene tagliata e i rifiuti ingombranti e indifferenziati portati dalle località vicine in cui si effettua solo raccolta differenziata, diventano un mix letale di mancata igiene, olezzi, topi e addirittura pulci. C’è chi è stato costretto a far fare, ovviamente a proprie spese, la disinfestazione in casa.