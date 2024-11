Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Misure di Prevenzione, ha rigettato la proposta che era stata formulata dalla Distrettuale antimafia di Catanzaro di sottoporre a misura di prevenzione personale e patrimoniale i fratelli Francesco Perri (difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Aldo Ferraro), Pasqualino Perri (difeso dal legale Francesco Gambardella) e Marcello Perri (difeso dall'avvocato Michele Cerminara). I dettagli contenuti in una nota degli avvocati. Gli imprenditori di Lamezia Terme da diversi anni sono attivi nel settore della grande distribuzione e proprietari del centri commerciale Due Mari, uno dei più grandi della Calabria.

Le richieste della Procura

La Procura di Catanzaro aveva infatti chiesto che i fratelli Perri fossero sottoposti alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 5 anni, e soprattutto che fosse confiscato il loro intero patrimonio, stimato dalla Guardia di Finanza procedente in 800 milioni di euro, perché ritenuto di derivazione illecita. La decisione depositata oggi dal Tribunale ha altresì disposto la revoca del sequestro che era stato disposto in via anticipata dallo stesso Tribunale di Catanzaro con decreto reso lo scorso 27 gennaio 2022 ed eseguito il 23 febbraio 2022, che aveva interessato l'intero patrimonio dei fratelli Perri, che in questi 18 mesi è stato gestito dagli amministratori giudiziari nominati dallo stesso Tribunale.

La consulenza tecnica

Un valore determinante, rispetto alla decisione rassegnata oggi, hanno assunto le risultanze della consulenza tecnica elaborata nell'interesse di Francesco Perri da Claudio Schiavone e Vittoria Iaquinta, ritenuti tra i principali esperti a livello nazionale in materia di ricostruzione contabile e sperequazione, e da Alessandra Neri e Antonio Ruberto nell’interesse dei fratelli Pasqualino e Marcello Perri, tanto da avere il Tribunale più volte richiamato le conclusioni rassegnate dagli stessi consulenti sulle quali si regge il motivato rigetto della proposta formulata il 26 aprile 2019 dalla Procura del capoluogo.

Analogamente decisiva è stata l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme nei confronti di Francesco Perri all'esito del processo Andromeda, laddove egli è stato assolto dal reato di associazione mafiosa "per non avere commesso il fatto", il che ha consentito al Tribunale di escludere a monte l'esistenza dei presupposti che avrebbero legittimato e consentito l'applicazione nei confronti di Francesco Perri, e dei suoi fratelli, delle invocate misure di prevenzione personale e patrimoniale. Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Salvatore Staiano con la collaborazione di Marta Staiano e Livio Muscatiello, Giuseppe Mussari, Michele Cerminara, Maurizio Nucci e Aldo Ferraro.