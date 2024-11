Riapertura sinistra per la scuola media Fiorentino di Lamezia Terme. Dopo le feste su alcune finestre sono stati rinvenuti fori di proiettile. Lo riporta Il quotidiano del Sud. Sul posto ieri la Scientifica della Polizia e i Carabinieri. La Polizia di Lamezia avrebbe individuato i presunti responsabili. Si tratterebbe di due lametini che sono stati denunciati per spari in luogo pubblico, detenzione illegale di armi e danneggiamento.