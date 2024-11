Giorni rossi come la crisi, blindati anche dal punto di vista dei controlli. Il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto di Catanzaro Cucinotta, punta gli occhi sul fine settimana pasquale ed attiva la morsa su stazione e aeroporto di Lamezia Terme.

«A fronte dei riferimenti normativi, anche la strutturazione del sistema dei controlli risponde alle complessive esigenze di innalzamento della soglia di attenzione e del livello di rischio – afferma in una nota la Prefettura - . In tal senso, in seno al Comitato provinciale, è stato definito il dispositivo a cura delle forze di polizia, attivo in occasione delle festività, per la scrupolosa verifica del titolo allo spostamento, innanzitutto, lungo tutti gli snodi di traffico ferroviario, stradale ed aereo percorribili per raggiungere questa provincia».

«I responsabili della Polizia di frontiera aerea e ferroviaria intensificheranno pertanto le complessive attività, sulla base dei rispettivi protocolli operativi, predisposti sin dall’avvento della pandemia. Analogo modello procedurale è attivo presso lo scalo ferroviario di Lamezia Terme per l’osservazione dei flussi di traffico».